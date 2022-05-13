Pertek'te mesleki tanıtım programı düzenlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde lise öğrencilerine yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi.

Pertek ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi. Pertek Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, ilçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat ile Cumhuriyet Savcısı Turgay Karabulut öğrencilere mesleklerini anlattı. Kaymakam Fırat, kaymakam olabilmek için gereken şartları sıraladı. Kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları, yetki ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.