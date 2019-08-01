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Polis memurundan kaplumbağaya şefkat eli

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bu günlerde Tunceli’de bir polis memuru, kaplumbağaya su içirdi, o anların yer aldığı görüntüler ise sosyal medyada beğeni topladı.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bu günlerde Tunceli'de bir polis memuru, kaplumbağaya su içirdi, o anların yer aldığı görüntüler ise sosyal medyada beğeni topladı.


Sıcak hava dalgası Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de etkili oluyor. Özellikle son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle kentte termometreler 40 dereceye ulaştı. Sıcak hava dalgasından insanlar kadar hayvanlarda etkilenmeye başladı. Tunceli'de polis kontrol noktasında nöbet tutan bir polis memuru, aşırı sıcaklar nedeniyle susuz kalan kaplumbağayı fark edip yanına gitti. Polis memuru, yanındaki pet şişede bulunan sudan kaplumbağaya su verdi. Susayan kaplumbağa ise tepki vermeden polis memurunun verdiği suyu içti.


Polis memurunun kaplumbağaya su içirdiği o anlar ise yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.O görüntüler sosyal medyada da beğeni topladı.

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