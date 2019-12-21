P?l?m?r ?ay?na ka?ak bal?k??lar?n verdi?i elektrik, bal?klar? telef etti

Tunceli'de P?l?m?r ?ay?'na kimli?i belirsiz ?ah?slarca haz?rlanan d?zenekle elektrik verilmesi sonucu y?zlerce bal?k telef oldu. Y?re sakinleri, elektrik verilmesi nedeniyle sadece bal?klar?n de?il suda ya?ayan di?er canl?lar?n da ?ld???n? s?yledi.

Olay, P?l?m?r ?l?esi'ne ba?l? K?rm?z?k?pr? K?y? civar?nda ya?and?. Edinilen bilgiye g?re, kimli?i belirsiz ?ah?slar, bal?k avlamak amac?yla k?ye yak?n bir noktada bulunan y?ksek gerilim hatt?ndan elektrik ?ekerek P?l?m?r ?ay?'na verdi. Elektrik verilmesi nedeniyle ?ayda ya?ayan ba?ta karabal?k, y?lan bal??? ve sazan olmak ?zere ?ok say?da bal?k telef oldu. ?ayda ya?ayan y?lan, yenge? gibi di?er canl?lar?n da ?ld???n? s?yleyen y?re sakinleri duruma tepki g?stererek sorumlular?n bulunarak cezaland?r?lmas?n? istedi.

Y?re sakinlerinden Caner Canerik, suya elektrik vermek i?in kurulan d?zenekleri g?stererek olay? ger?ekle?tirenlerin organize ?ekilde ve pervas?zca hareket ettiklerini s?yledi.

Canerik, ?Sistematik ?ekilde ve haz?rl?kl? gelmi?ler. O kadar y?ksek gerilim verilmi? ki ?elik tel bile patlam??? dedi.

?aya elektrik verilmesi nedeniyle sadece bal?klar?n de?il suda ya?ayan hi?bir canl?n?n kalmad???n? ifade eden Canerik, ?Bunun b?y?k oranda sebebi yasa d??? avlanan bal?k??lardan bal?k sat?n alan restoranlard?r. Onlar bal?klar? sat?n ald?klar? i?in b?yle bir toplu katliam?n su? ortaklar?d?r? diye konu?tu.

Elektrik verilen alan?n bal??? bol ve avlanmas? kolay bir alan oldu?unu kaydeden Canerik, ?B?yle olunca da avlanmak kolay oluyor. Elektri?i buradaki hattan ?ekmi?ler. G?rd???m kadar?yla ?ok rahat birka? bin bal???n ?ld???n? s?yleyebiliriz. Bunun i?indeki di?er canl?lar? saym?yorum. Y?lan var, yenge? var. Birka? t?r bal?k var. Bunlardan geriye hi?bir canl? kalmam??? ?eklinde konu?tu.

Y?r?y?? esnas?nda ?len bal?klara rastlad???n? dile getiren y?re sakinlerinden D?zg?n K?l?? ise; ?Geldi?im zaman g?l ?l? bal?k doluydu. Kimin yapt???n? bilmiyorum. Ancak elektrik vererek yapm??lar. G?l?n ?evresinde y?zlerce ?l? bal?k var?ifadelerini kulland?.