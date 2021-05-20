Pülümür Vadisinde doğa yürüyüşü

Tunceli'de gençlerin katılımıyla Pülümür Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü organize edildi. Bu kapsamdı çok sayıda gencin katılımıyla, pandemi kuralları çerçevesinde baharın tüm renklerinin görsel şölen sunduğu vadide yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrasında şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Doğa yürüyüşünde gençlere, AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Ali Haydar Demir'de eşlik etti.

Pülümür Vadisi'nde gençlerin rahat bir şekilde gezerek doğayı keşfettiğini belirten İlçe Başkanı Kılıçoğlu," Tuncelili gençlere en büyük hediyeyi kahraman güvenlik güçlerimiz verdi, gençlerimiz Pülümür Vadisi'nde rahat bir şekilde gezebiliyor. Bunu aziz şehitlerimize, kahraman güvenlik güçlerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun"dedi.