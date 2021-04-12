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Pülümür Vadisi'nde gençler çevre temizliği yaptı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde kaymakam, jandarma komutanı ve gönüllü gençlerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kaymakam, jandarma komutanı ve gönüllü gençlerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.


Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kaymakamı Uğur Tutkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmet Karademir, ilçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Gültekin, öğretmenler ve gençlerin katılımıyla farkındalık çalışması yapıldı. Bu kapsamda Pülümür Vadisi'ne giden ilçe protokolü ve gençler çevre temizliği yaparak çöpleri topladı.


Kaymakam Tutkan ve beraberindekiler, herkesin çevre temizliği konusunda duyarlı olmasını istedi.

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