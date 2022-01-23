Pülümür'de engelli, hamile ve küçük çocuğu olan kamu personeline kar izni

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve küçük çocuğu olan kamu personelinin Pazartesi günü idari izinli olduğu bildirildi.

Pülümür Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve küçük çocuğu olan kamu personellerimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.