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Pülümür'de kan bağışına destek

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 96 ünite kan bağışında bulunuldu.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 96 ünite kan bağışında bulunuldu.


Türk Kızılayı tarafından Pülümür İlçesi Cemal Süreya Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.Kampanyaya İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Fidan, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Türk Kızılayı İl Başkanı Fatih Sabak, Pülümür İlçe Koordinatörü Ahmet Yıldız, kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ile vatandaşlar katıldı.


Bir gün süren kampanya kapsamında 96 ünite kan bağışında bulunulurken, Türk Kızılayı Pülümür İlçe Koordinatörü Ahmet Yıldız, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

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