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Pülümür'de koruma altındaki vaşak fotoğraflandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından koruma altında ve nesli tükenmekte olan vaşak fotoğraflandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından koruma altında ve nesli tükenmekte olan vaşak fotoğraflandı.


Nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listede yer alan vaşak, Pülümür'de Tuncay Kalkan tarafından fotoğraflandı. Kalkan'ı fark eden vaşak, hızlıca orman alana doğru giderek gözden kayboldu. Vaşağı aracıyla seyir halindeyken gördüğünü aktaran Tuncay Kalkan, “Vaşağı fark eder etmez aracı durdurup fotoğrafladım. Kısa bir süre bana baktıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.


Özel bir tür olan vaşağı fotoğraflamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kalkan, herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini söyledi.

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