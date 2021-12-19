İhlas Haber Ajansı

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Pülümür'de okullara kar tatili

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.


Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.


Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı.

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