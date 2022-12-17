Pülümür'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinin düşmandan kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Pülümür Belediyesi tarafından düzenlen program Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Törene, Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Törenin ardından ilçe protokolü, merkez mezarlığı ve Uzunevler köyünde bulunan Pülümür kurtuluş şehitlerinin mezarlarının kabirlerine giderek dua etti.