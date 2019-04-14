Rafting milli takım seçmeleri tamamlandı

Türkiye'de ilk kez Tunceli'de yapılacak olan Rafting Dünya Şampiyonası'nda milli takım seçmeleri için 3 gündür devam eden Türkiye şampiyonası sona erdi.

Türkiye'de ilk defa 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde Tunceli'de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası Türk Milli Takım seçmeleri 12 Nisan tarihinde Munzur Çayı'nda Türkiye'nin farklı illerinden 54 takımdan yaklaşık 400 sporcu ve teknik heyetin katılımıyla başlamıştı. 3 gün boyunca Munzur Çayı'nda kıyasıya devam eden yarışlar, bugün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Munzur Çayı kıyısında düzenlenen ödül törenine Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

"Dünya kupasında bizde varız"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, "Gerçekten çok mükemmel bir şampiyona oldu. Bunun sonunda inşallah dünya kupasında biz de varız diyeceğiz. Munzur'un güzelliklerini hep beraber yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyor; şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tunceli ilklerle tanıştı

Tunceli'nin artık huzur, spor ve turizm kenti olduğunu dile getiren Vali Tuncay Sonel ise, "Ne mutlu bize ki geçen yıl ilk kez Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası yapılmıştı. Yine Tunceli'de Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası, Su Jeti ve flyboard Şampiyonaları yapılmıştı. Ve ilimiz ilklerle tanışmaya başlamıştı. Sizlerin huzurunda dünya şampiyonasının ilimize kazandırılmasında büyük emeği olan Fikret Yardımcı başkana teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milli takıma giren sporculara dünya şampiyonasında başarılar dileyen Sonel, "Milli takımda Tunceli'yi ve ülkemizi temsil edecek genç kardeşlerimize dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. İnşallah 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasında da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edersiniz" ifadelerini kullandı.

Törende Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, Vali Sonel'e desteklerinden ötürü plaket verirken, Vali Sonel de Yardımcı'ya kentin yöresel kilimini hediye etti.

Yarışmalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının verilmesinin ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Türkiye'yi 12 takım temsil edecek

Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 12 takım şöyle oluştu:

Açık Yaş Mix A: Güneysu Spor Kulübü

Açık Yaş Mix B: Rize Spor Kulübü

Açık Yaş Mix C: Dalaman Belediyesi Spor Kulübü

Açık Yaş Mix D: Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü

Açık Yaş Kadınlar A: Tunceli Pertek Belediyesi Spor Kulübü

Açık Yaş Kadınlar B: Tunceli Pertek Belediyesi Spor Kulübü

Açık Yaş Kadın C: İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü

Açık Yaş Kadın D: Dalaman Belediye Spor Kulübü

Açık Yaş Erkekler A: Çaykur Spor Kulübü

Açık Yaş Erkek B: Rize Spor Kulübü

Açık Yaş Erkek C: Düzce Belediye Spor Kulübü

Açık Yaş Erkek D: Yusufeli Belediye Spor Kulübü.