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Raftingciler, Munzur'da Milli Takım için hazırlanıyor

Türkiye’de ilk defa Tunceli’de düzenlenecek olan Rafting Dünya Şampiyonasında milli takıma girmek için kente gelen sporcular, Munzur çayında antrenman yapıyor.

Türkiye'de ilk defa Tunceli'de düzenlenecek olan Rafting Dünya Şampiyonasında milli takıma girmek için kente gelen sporcular, Munzur çayında antrenman yapıyor.


Tunceli'de 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Rafting Dünya Şampiyonası öncesinde Munzur Çayı'nda milli takım seçme müsabakaları düzenlenecek. 12-14 Nisan tarihleri arasında Tunceli'deki Munzur Çayı'nda düzenlenecek olan seçmeler için kente gelen sporcular, antrenman çalışmalarına başladı.


Türkiye'nin farklı illerinden 55 takımdan 300'ün üzerinde sporcunun geldiği kentte, Rafting Milli Takım Seçme Müsabakaları yarından itibaren başlayacak. Müsabakalar nedeniyle kente gelen sporcular, Munzur Çayı'nda antrenmanlarına başladı.


8-13 Haziran 2019 tarihinde Tunceli'de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular 3 gün süren müsabakalarla belirlenecek.

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