İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak yağış göçerleri vurdu: Çadırlar sular altında kaldı

Tunceli’nin Ovacık ilçe kırsalında etkili olan sağanak yağış, bölgede çadır açan göçerlere zor anlar yaşattı.

Tunceli'nin Ovacık ilçe kırsalında etkili olan sağanak yağış, bölgede çadır açan göçerlere zor anlar yaşattı.


Ovacık ilçesinde bulunan Işık Vuran köyü Ortadağ yaylasında sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında bölgede bulunan ve çadır açan göçerler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede açılan çadırlar kullanılamaz hale gelirken, çadırların içinde bulunan malzemeler de akıntıya kapıldı. Sağanak yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilenirken, bölge bir anda çamur deryasına döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.