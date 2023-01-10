Şair Cemal Süreya, Pülümür'de şiirleri ve ezgilerle anıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğan Cemal Süreya, vefatının 33. yıldönümünde anıldı.

Asıl adı Cemalettin Seber olan Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Cemal Süreya, ölümünün 33. yıldönümü nedeniyle doğum yeri Pülümür ilçesinde anıldı. Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen anmada, müzik öğretmenleri tarafından keman ve bağlama dinletisi sunuldu.

Anmaya ilişkin konuşan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ‘'Şair, araştırmacı, yazar Cemal Süreya'nın Pülümürlü olması Pülümürlüler adına çok önemli ve değerli. Tabi Pülümür'de Cemal Süreya'yı öne çıkarmak adına bir dizi çalışma ve faaliyetlerde bulunduk. Önceki Belediye Başkanımız Mesut Coşkun döneminde yapılan heykelinin kaidesini yeniledik. İlçenin değişik yerlerinde resimlerini, çizgilerini, sözlerini yazdığımız, portrelerini duvarlara çizdiğimiz mekanlar oluşturduk. Pülümürle özdeşleştirmek istiyoruz. Pülümür'de bilinir ve tanınır kılmak istiyoruz. Bununla ilgili faaliyetlerimiz oldu. Bugün de anmasını yapıyoruz. Kendisini rahmetle, minnetle, saygıyla, özlemle anıyoruz'' dedi.

Süreya'nın şiirlerinin okunduğu anmada, anıta karanfiller bırakıldı.