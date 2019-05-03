Şampiyonaya özel posta pulu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri ile Türkiye'de ilk defa Tunceli'de düzenlenen olacak Dünya Rafting Şampiyonasına özel posta pulu basıldı.

Tunceli'de, özellikle son 2 yılda yapılan başarılı operasyonlarla terör bitme noktasına gelirken, kent ise turizm şehri olarak anılmaya başlandı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, kentte yaptığı çalışmalarla şehrin çehresi değişirken, su sporlarında da merkez haline geldi.Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye'de ilk defa düzenlenen Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası gibi sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan şehirde, su jetinden flyboarda kadar bir çok farklı organizasyonlar da düzenlendi. Doğal hayatıyla da dikkat çeken Tunceli'de bulunan Munzur Nehri ise yine Vali Sonel'in getirttiği gondollar, gezi tekneleri ve sürat motorlarıyla canlandırılarak turizme kazandırıldı.

Tunceli önemli bir organizasyona hazırlanıyor

8-13 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk defa Tunceli'de yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası için başlayan hazırlıklar ise devam ediyor. Munzur'da gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından geçtiğimiz ay 500 sporcu ve teknik heyetin katılımıyla Türkiye Rafting Şampiyonası gerçekleştirilerek milli takım seçimleri yapıldı. Şimdi ise kalıcı ve tanıcı faaliyetler için çalışmalar yapılıyor. Son olarak PTT tarafından Dünya Rafting Şampiyonası ile ilgili Vali Tuncay Sonel'le özdeşleşen "Tanımakla Başlar Herşey" sloganın yer aldığı özel posta pulu hazırlandı.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Vali Tuncay Sonel," 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonasına Tunceli ev sahipliği yapacak.Bu önemli organizasyon öncesi şampiyonaya özel olarak posta pulu hazırlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Tunceli'de düzenlenecek olan şampiyona, huzur ve turizm kenti olan şehrimize büyük bir katma değeri olacaktır" ifadelerini kullandı.