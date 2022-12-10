İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sevimli sincap alıç yiyerek karnını doyurdu

Tunceli’de ağacın üzerinde alıç yiyerek karnını doyuran sevimli bir sincap, doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Tunceli'de ağacın üzerinde alıç yiyerek karnını doyuran sevimli bir sincap, doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.


Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Pülümür ilçesinde alıç yiyen sevimli bir sincap, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Bir süre alıç yiyerek karnını doyuran sincap, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.