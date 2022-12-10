Sevimli sincap alıç yiyerek karnını doyurdu

Tunceli'de ağacın üzerinde alıç yiyerek karnını doyuran sevimli bir sincap, doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Pülümür ilçesinde alıç yiyen sevimli bir sincap, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Bir süre alıç yiyerek karnını doyuran sincap, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu.