İhlas Haber Ajansı

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Sis, feribot seferlerini vurdu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında yapılan feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında yapılan feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi.


Çemişgezek'te sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çemişgezek ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferlerimiz, bugün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.

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