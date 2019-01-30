Skorskyler bu kez yaban hayvanları için havalandı

Tunceli'de terörle mücadelede önemli rol onayan Skorsky tipi helikopterler bu kez, yaban hayvanları için havalanarak karla kaplı doğaya yem bıraktı. Öte yandan valilik kararıyla, yaban hayvanlarını avlamak yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından karadan yapılan yemleme çalışmalarına bu kez asker de Skorsky helikopterlerle havadan destek verdi. Yaban hayvanları için temin edilen ot, ekmek, mısır ve buğdaydan oluşan yaklaşık yarım tonluk yiyecek, doğa koruma ekipleri ve jandarma personeli tarafından Skorsky tipi helikopterlere konularak çetin geçen kış mevsimi nedeniyle zor şartlarda bulunan yaban hayvanları için doğaya bırakıldı. Karla kaplı doğada yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Tunceli Valiliğinin bugün aldığı kararla, koruma altında bulunan Bezuvar ve Şamua dağ keçileri ile vaşak, su samuru, boz ayı, ur kekliği, kurt gibi türlerin avlanmasını yasakladı. Valilik kararında bu türleri avlayanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.

Vali Sonel: "Hayvanlarımızın avlanması kesinlikle yasaklanmıştır"

Avlanmanın kentte yasaklanması ile ilgili bilgi veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Bugün itibariyle Tunceli genelinde valiliğimizin kararıyla başta yaban keçisi, ur keklik yine koruma altında olan vaşak, kurt, boz ayı gibi hayvanlarımızın avlanması kesinlikle yasaklanmıştır" dedi.

Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de kışın çetin geçtiğine değinen Vali Sonel, "Bazı ilçelerimizde 3-4 metreyi bulan kar yağışı oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle de beslenmeyen yaban hayvanlarımız için hem jandarmamız hem doğa korumada çalışan arkadaşlarımız tarafından fırsat buldukça onların beslenmesi sağlanmıştı. Dağlara buğday, mısır, ekmek bırakılmıştı. Tunceli endemik bitki türü ve yaban hayatı bakımından ülkemizin en önemli yerlerinden birisidir. Biz de valiliğimiz ve Tunceli halkı olarak yaban hayatımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaçak avcıların kentte zaman zaman yaban keçileri vurduğuna dikkat çeken Sonel, “Tunceli'ye dışarıdan gelen kaçak avcılar maalesef birkaç yaban keçimizi vurmuşlardı. Biz de bunları tespit edip gereken cezaları uyguladık. Yaban keçileri yöremiz insanı için çok önemli. Bunlara sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.