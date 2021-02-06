Sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı.

İlçe Kaymakamlığı, kısıtlı günlerde sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha önce yaban hayatı için de doğaya yem bırakan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları besleme sorunu yaşamasın diye ilçenin muhtelif yerlerine mama bıraktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin nezaretinde dağıtılan mamaların yanı sıra, gruba eşlik eden veteriner hekimler de sokak hayvanlarını sağlık durumlarını kontrol etti.

Hem yaban hayatı hem de sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamamaları için çalışma başlattıklarını belirten Kaymakam Mehmet Güder, bu kapsamda yaban hayatı ve sokak hayvanlarını ihmal etmeyerek periyodik olarak çalışmaların sürdürüleceğini aktardı.