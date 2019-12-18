Sokak hayvanlarını gönüllüler besliyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir grup gönüllü, kış nedeniyle sokak hayvanlarını için seferber oldu, sosyal medya üzerinden topladıkları mamaları mahalle mahalle gezerek bıraktı.

İlçedeki Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Nihat Uz, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden ilçedeki sokak hayvanları için mama kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Uz'a toplanan mamalar gönderildi. Uz'da, gönüllü arkadaşlarıyla bir araya gelerek mahalle mahalle gezip, mamaları hayvanlar için belirli noktalara bıraktı. Her gün belirli saatlerde bir araya gelen gönüllülerin, ilçeyi gezerek gördükleri kedi ve köpekleri mamalarla besledikleri kaydedildi.

Kış boyunca bu çalışmayı sürdürmeyi planladıklarını aktaran gönüllülerden Nihat Uz, “Bundan bir hafta önce sosyal medyadan paylaştığım resimleri gören benim de üyesi olduğum “Bir Umut da Sen ol” sayfası sokak hayvanları için on paket mama yardımında bulundu. Biz de Halk Eğitim Merkezi ve gönüllü arkadaşlar olarak mahalle mahalle gezip sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz” dedi.

Sokak hayvanları için 'Faydanız Yoksa Zararınız da Olmasın' sloganını kullandıklarını dile getiren Uz, “Buradan yardımda bulunmak isteyen bütün arkadaşlardan sokak hayvanları için yardım talebinde bulunuyoruz. Birlikte sokak hayvanları için bir şeyler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.