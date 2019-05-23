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Sokak köpeği uyuma şekli ile dikkat çekiyor

Tunceli’de sokakta bulunan köpeklerden birinin uyuma şekli dikkat çekiyor.

Tunceli'de sokakta bulunan köpeklerden birinin uyuma şekli dikkat çekiyor.


Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de sokak köpekleri, meydanlarda, parklarda uyumanın keyfini çıkartıyor. Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde aşısı yapılan ve küpe takılan köpekler, kentte günün her saatinde sokaklarda rahatça dolaşıyor. Köpekler öğle saatlerine doğru ise kentin merkezinde en işlek noktalarında insanlara aldırış etmeden güneşe karşı uyumanın keyfini çıkartıyor. Bu sokak köpeklerinden birinin ise uyuma tarzı dikkat çekiyor. Köpeği tanımayanlar, uyuma tarzından hayvanın ölmüş ihtimalini bile düşünüyor. Sırt üstü uyuyan sokak köpeği, yanından gelip geçenlere aldırış etmeden o anın tadını çıkarıyor.

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