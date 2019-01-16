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Su samurunun balık keyfi

Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru balık yerken görüntüledi.

Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru balık yerken görüntüledi.


Tunceli'de profesyonel fotoğrafçılık ve belgesel yapımcılığı yapan Malik Kaya, Pülümür Vadisi'nde dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunu balık yerken görüntüledi. Sık sık suya dalarak yakaladığı balıkları bir kayanın üzerinde yiyen su samuru daha sonra gözden kayboldu.


Bugüne kadar kentte, vaşaktan, dağ keçilerine, ayıdan kurda kadar çok sayıda yaban hayvanını görüntülediğini belirten Malik Kaya, “Kentimiz doğal hayat açısından son derece zengin. Ben de yıllardır bu zenginlikleri kayıt altına alıyorum. Temennimiz sadece ilimizin değil ülkemizin hatta dünyanın zenginliği olan bu türlerin korunarak geleceğe taşınması” dedi.

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