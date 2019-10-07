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Sürülerin, günler süren dönüş yolculuğu başladı

Tunceli’de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürülerini araçlara yükleyerek kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.

Tunceli'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürülerini araçlara yükleyerek kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.


Kentte özellikle Çemişgezek ve Pertek ilçesinden ilkbahar mevsimiyle birlikte sürülerini Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerine götüren yaylacılar, Eylül sonu Ekim başı dönüş yolculuğuna geçiyor. Yaylacıların bir bölümü sürülerini araçlarla kışı geçirecekleri yerlere naklederken bir bölümü ise ekonomik nedenlerden ötürü sürüleri yürüterek köylerine götürüyor. Yolculuk sırasında belli noktalarda mola veriliyor. Çobanların yanı sıra çok sayıda çoban köpeği de bu zorlu yolculukta sürüyü yaban hayvanlarından korumak için çaba sarf ediyor.


Normalde hayvanları araçlarla naklettiklerini belirten sürü sahiplerinden Özer Gündoğdu, “Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle mecburen hayvanlarımızı yürüterek götürüyoruz. Pülümür'den Pertek İlçesi Yukarı Gülbahçe Köyü'ne kadar olan yolculuğumuz 15 gün kadar sürüyor. Zorlu bir yolculuk ama mecburuz” dedi.

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