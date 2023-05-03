İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş doğaya bırakıldı

Tunceli’de tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Tunceli'de tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.


Tunceli'de bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde bir haftalık tedavi ve bakımın ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Yine kanadı kırık halde bulunan alaca baykuş da kurumda 6 ay süren tedavi ve bakımının ardından doğaya bırakıldı. 6 ay boyunca 'Maya' ismini verdiği alaca baykuşun tedavi ve bakımını gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi veteriner hekimi Ali Hıdır Ertan, “Bize yaralı ve kanadı kırık olarak gelmişti. 6 ay boyunca tedavisini yaptık. 3 ay boyunca kırık kanadını alçıda tuttuk sonra açtık. Fizik tedaviyle uçacak seviyeye getirdik. Son bir aydır da dairede uçuşlarını test ediyorduk. Mayayı bugün doğayla buluşturuyoruz. Biraz hüzünlüyüm çünkü 6 ay boyunca baktık. Maya, yeter ki yeniden doğaya tutunsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.