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Tele sıkışan tilkiyi kurtardı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı.


Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde bahçesi bulunan Armağan Yıldırım, bahçe çitlerinden gelen sese gitmesi üzerine bir tilkinin başının tellere sıkıştığını gördü. Yıldırım, bunun üzerine penseyle telleri keserek tilkiyi kurtardı. Kurtulan tilki hızla olay yerinden uzaklaştı. Yıldırım, ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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