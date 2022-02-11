İhlas Haber Ajansı

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Telefonla konuşurken iki aracın arasından kalmaktan son anda kurtuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

Tunceli'de de bir kaza yer alırken, olayda cep telefonu ile konuşurken iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtulan görüntü dikkat çekti.


Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya'nın da bulunduğu 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntüde, Tunceli'de vatandaşın cep telefonu ile konuşurken dikkatsizliği neticesinde iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

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