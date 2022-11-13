İhlas Haber Ajansı

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Tilkiye kraker yediren vatandaşın gülümseten anları

Tunceli’de tilkiye kraker yediren vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de tilkiye kraker yediren vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Doğan Barış Turan, denk geldiği bir tilkiye elleriyle kraker yedirdi. O anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Gülümseten o anlara ilişkin konuşan Doğan Barış Turan, “Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tilkiye denk geldik. Aç olduğu için yanımıza sokuldu. Ben de yanımda bulunan krakerden ikram ettim. Arkadaşlarım da o anlara cep telefonu kamerasıyla çekmiş. Tilki, krakeri yedikten sonra yanımızdan uzaklaştı” dedi.

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