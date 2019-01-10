Tipiye yakalanıp, mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Göcenek köyünde hayvancılıkla uğraşan Sevgi ve Serdar Eroğlu kardeşler, köyün dışında bulunan ahıra hayvanlarını yemlemek için gitti. Dönüş yolunda tipiye yakalanan iki kardeş yakınlardaki çoban kulübesine sığındı. Uzun süre mahsur kalan kardeşler kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yola çıktı. Ekipler, Tunceli-Pülümür karayoluna çığ düşmesi nedeniyle bir süre yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin kapanan yolu açmasının ardından AFAD ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait iş makineleriyle birlikte bölgeye hareket etti. Uzun uğraşlar sonucu ekipler bölgeye ulaştı. İki kardeş, kulübeden alınarak evlerine götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde mahsur kalan 9 elektrik dağıtım şirketi elemanı ile Ovacık İlçesi'ne bağlı Koyungölü köyünde hamile bir kadının da AFAD, İl Özel İdaresi, 112 ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldığı bildirildi.