Tuncel'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 412 adet 7,62 mm fişek, 172 adet 7,62 mm şerit fişek, 18 adet kalaşnikof şarjörü, 37 adet ameliyat malzemesi, 200 metre branda, 1 adet uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 2 adet oksijen maskesi, 100 metre hortum, 200 metre çelik halat, 100 adet lama demir, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet kürek, 6 çift ayakkabı, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.