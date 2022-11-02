Tunceli 10 ayda 2 milyon turist ağırladı

Geçmiş yıllarda sürekli terörle anılan Tunceli, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur, turizm, spor ve tatil şehri oldu. Doğası, kültürü, tarihi ve bio-çeşitliliği ile dikkat çeken Tunceli'de ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gerçekleştirildi. 2018 yılında Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edilirken, Munzur Nehri'nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Aynı zamanda inanç turizmi noktasında merkez haline gelen şehir, son 10 ayda yaklaşık 2 milyon turiste ev sahipliği yaptı.

Tunceli'nin turizm merkezi olarak cazibe noktasına gelmesinin artarak devam ettiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, “İlimize gelen turist sayısında önceki yıllara bakarak büyük ölçüde artış var. Bunu ilimize giren araç sayılarından, otellerimizde ve konaklama tesislerimizde konaklayan ziyaretçilerimizden çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. İlimizin değişik üç yerden giriş noktaları var. Giriş noktalarından güvenlik güçlerimizin bize vermiş olduğu rakamlara dayanarak tahmini bir sayı söylemek mümkün. İlimizi 1,5 ila 2 milyon arasında insanın ziyaret ettiğini söyleyebiliyoruz” dedi.

Ziyaretçilerin daha çok günübirlik olarak geldiğini aktaran Ulaşoğlu, “Konaklama tesisi sayımızın azlığı, oda ve yatak sayılarımızın azlığı var. Bu da konaklama yapan turist sayılarımızın azlığına yol açıyor. Suya atılan taşın dalgaları gibi ilk önce yakın çevrelerden başlayan bir turizm akını oluyor. İlimizi merak eden çevre illerin ziyaretçileri ile karşılaşabiliyoruz. Tunceli aynı zamanda dünyada dışa açılan bir şehir. Daha çok hemşehrilerimiz Avrupa ve ABD gibi ülkelerde yaşayan insanlar. Bunlar aynı zamanda bizim tanıtım elçilerimiz gibi görev yaparak yabancıları da ilimize getiriyor. İlin yerli ve yabancı turist sayısında artışları gözlemliyoruz” diye konuştu.

Tunceli denildiği zaman önceki yıllarda güvenlik sorununun akla geldiğini vurgulayan Ulaşoğlu, “Devletimiz sağ olsun bugün bir huzur kentinden bahsedebiliyoruz. Huzurun artması, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte artık insanlar Tunceli'de merak edilen yerlere gitmeye başladı. Sanayileşmenin zayıf olduğu bir kent olmamız aslında bizim için çok büyük bir avantaj. Doğal güzelliklerimiz bozulmadan bugüne kadar geldi. Adeta ilimizin çevresini belirleyen akarsular ve yemyeşil dağlarımızla biz doğa harikası bir şehirde yaşıyoruz. Tunceli coğrafyası özellikle belgesellerde izlediğimiz pek çok canlı türünü içerisinde barındırıyor. Ayrıca bizim son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte doğa sporlarında da öne çıkan etkinliklerimiz var. Dünya ve Türkiye rafting şampiyonaları, yamaç paraşütü, zipline ve benzeri etkinliklerimiz yapıldı. Bu konuda halen talep geliyor. Bu yönde de çalışmalarımız var. Bizi zengin kılan inanç turizmi açısından Tunceli bir cazibe merkezi. Belli başlı inanç merkezlerimiz her yıl yüz binlerce insanı ibadet amacı ile ağırlamaktadır” şeklinde konuştu.