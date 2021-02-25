Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yerli işletim sistemi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde milli ve yerli işletim sistemi kullanılmaya başlandı.

Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Şubat ayı itibariyle bilgi işlem departmanı tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre edilen milli ve yerli işletim sistemi Pardus kullanılmaya başlandı. 2003 yılında temelleri atılan TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen, Sağlık, Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından uzun süredir kullanılan milli işletim sistemi Pardus'un, hızı, kullanımı, siber güvenliği, gizliliği, çoklu dil seçeneği ve bir çok özelliği ile ön plana çıktığı aktarıldı.

Türkiye'nin ilk milli işletim sistemi olan Pardus'u herkesin kullanması gerektiğini belirten merkezin başhekimi Dr. Bengü Demirtaş, “Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda dışa bağımlılıktan kurtularak dövizin yurt dışına çıkmasını engellenmesi, siber güvenliği, gizlilik, yerli ve milli kaynakların kullanılması gerektiği hassasiyetiyle Pardus işletim sistemini tercih ettik. Bu tercih sonucunda ödenmesi gereken para konusunda tasarruf sağlamış olduk. Ayrıca hastanemize bağlı Mazgirt, Pertek, Ovacık, Çemişgezek ve Hozat ilçelerimizdeki polikliniklerde de işletim sistemlerini, yerli ve milli işletim sistemine entegre ederek devreye aldık. Bütün resmi kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı ücretsiz olarak edinebilecekleri Pardus işletim sistemi kullanmaya davet ediyoruz” dedi.