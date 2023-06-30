Tunceli Akpazar pompaj sulaması enerji tesisi yapımı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor Tunceli ili Akpazar beldesinde 2017 yılında hizmete alınan Akpazar pompaj sulaması çerçevesinde, vatandaşların enerji ihtiyacını karşılamak ve yüksek fatura bedellerinden kurtarmak için 2021 yılında Güneş Enerjisi Tesisi kurulmasına karar verildi ve projesi hazırlandı. Akpazar' da kurulan bu GES Projesi, DSİ tarafından Türkiye genelinde pompajlı sulamalara kurulması planlanan GES projeleri için örnek olma özelliği de taşıyor. Burada kurulan tesis ile GES tecrübe edilerek buna göre gelecekte diğer yapılacak olan işlerde Türkiye'ye öncülük etmesine yardımcı olunması amaçlanıyor.

Tunceli Akpazar Pompaj Sulaması Enerji Tesisi (GES) inşaatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta 1.55 MWe / 1,2 MWp kurulu güce sahip Akpazar Pompaj Sulaması Enerji Tesisinin (GES) tamamlanmasının ardından 16 bin 370 dekar tarım arazisinin pompaj ile sulanması için gerekli enerjinin güneş enerjisi tarafından karşılandığını söyledi.

Akpazar pompaj sulaması pompaj tesisi 72 metre terfili olup, 2017 yılından itibaren faaliyete alınan ve yaklaşık yüzde 55 oranında sulu tarım ile ülke ekonomisine hizmet vermektedir. Yapılan tesis sayesinde modern sulama ile tanışan 16 bin 370 dekar arazide işletme maliyetleri düşecek verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçilerimiz farklı ürünler ekilecek. Kazançları artacak Tuncelili üreticiler 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 93 milyon lira daha fazla kazanacak.