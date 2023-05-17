Tunceli Belediyesi birimleri farklı noktalarda hizmet vermeye başladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tunceli Belediyesi hizmet binasının da yapılan risk analizi sonucu uygun olmadığı tespit edildi. Tespit üzerine hizmet binasındaki tüm birimler farklı noktalara taşındı. Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada, taşınma işlemlerinin bittiği belirtilerek, merkez Alibaba Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde İtfaiye, Fen İşleri, Zabıta, Mezarlık İşleri, Muhtarlık, İmar ve Şehircilik, Mali Hizmetler, Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Merkez Moğultay Mahallesi Tunceli Belediyesi Halk Kütüphanesi binasında başkanlık makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğünün hizmet vermeye başladığı belirtilen açıklamada, Esentepe Mahallesi'nde yer alan Gole Çetu Parkı'nda ise Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmete başladığı ifade edildi.