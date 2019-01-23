Tunceli Belediyesinden temizlik çalışması

Tunceli Belediyesi'ne bağlı ekipler, kış mevsiminde de aralıksız çevre temizliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de, belediye ekipleri tarafından kent merkezindeki tüm yollar iş makineleri yardımıyla temizlendi. Yolların kardan temizlenmesinin ardından Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kötü hava koşullarına rağmen vatandaşların sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için çevre temizliği yapıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, ana cadde ve sokaklardan her gün düzenli olarak çöpleri alırken, kentin farklı noktalarında da çevre temizliğini yaptığı bildirildi.