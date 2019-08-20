Tunceli, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu projesinde birinci oldu

Tunceli'deki 86 okulun tamamı "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu" kabul edilmesiyle yüzde yüzlük oranı tutturup Türkiye birincisi oldu.

Okulların hijyen, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi amacıyla Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu” projesi Tunceli'de de uygulandı.Ülke genelini kapsayan projenin Temmuz 2019 verilerine göre Tunceli'deki 86 okulun tamamı “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu” okul olmaya hak kazandı.

Yakaladığı yüzde yüzlük oranla kentin Türkiye birincisi olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Başta Valimiz Tuncay Sonel olmak üzere İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın ve personelinin, il milli eğitim müdürlüğü işyeri sağlık ve güvenlik birimi personelinin, okul müdürlerimizin, öğrenci ve velilerimizin çalışmaları sayesinde bu başarı elde edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi kurumlarımızın da önceliği olmuştur. 'Beyaz Bayrak' projesi kapsamında ilimizdeki okullarda sağlığın korunması ve geliştirilmesinde özverili çalışmalar yaparak geleceğimizin temsilcisi öğrencilerimize hijyenik ve sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı sağlanması için emek veren bütün kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.