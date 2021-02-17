İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli-Erzincan karayolu kar nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı

Tunceli-Erzincan karayolu, yoğun kar yağışı ve görüş kaybı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.


Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sabaha karşı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan'a bağlı Mutu köprüsü arasında görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Valilik tedbir amaçlı yolu tüm araçların geçişlerine kapattı.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağış ve görüş kaybı nedeniyle Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.