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Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Dün gece itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi sebebiyle tır ve kamyonların geçişine açılmıştır. Ulaşım karayolları araçlarımızın eşliğinde kontrollü bir biçimde sağlanmaktadır” denildi.

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