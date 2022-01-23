Tunceli-Erzincan karayolu tır geçişlerine kapatıldı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun tır geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi. Açıklamada trafiğe çıkacak sürücülerin yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmaları, zorunlu haller dışında ise özel araçlarını kullanmaması istendi.