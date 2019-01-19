Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu geçtiğimiz hafta yoğun yağış ve çığ düşmesi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin 24 saat aralıksız yaptığı çalışma sonucu yol kısa sürede açıldı ancak kar nedeniyle oluşan tehlikeden dolayı tırların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından bugün itibariyle Tunceli-Erzincan karayolu yeniden tır trafiğine açıldı.