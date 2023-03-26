Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılan Erzincan karayolu, yeniden tır trafiğine açıldı.

Tunceli'de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından tır trafiğine kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmaların ardından yol, yeniden tırların geçişine açıldı.