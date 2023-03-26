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Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılan Erzincan karayolu, yeniden tır trafiğine açıldı.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılan Erzincan karayolu, yeniden tır trafiğine açıldı.


Tunceli'de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından tır trafiğine kapatılmıştı.


Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmaların ardından yol, yeniden tırların geçişine açıldı.

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