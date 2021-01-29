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Tunceli-Erzincan karayolu tırların geçişine kapatıldı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan ile Tunceli’nin Pülümür arasındaki yol ikinci bir duyuruya kadar tırların geçişine kapatıldı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan ile Tunceli'nin Pülümür arasındaki yol ikinci bir duyuruya kadar tırların geçişine kapatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, tırların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır” denildi.


Öte yandan bölgede ekiplerin düzenli olarak çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

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