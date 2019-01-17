Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Tunceli-Pülümür karayolu, iki gün önce birden fazla noktada çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu karayolu kısa sürede ulaşıma açılırken, Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki bölüm tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları Tunceli Şube Şefliği ile Erzincan'dan gelen ekiplerin gün boyu yaptığı çalışmalar sonucu karayolu bu akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Karayolunda, buzlanma ve don nedeniyle tırların geçişine izin verilmediği, diğer araçlarında kontrollü şekilde gönderildiği bildirildi.