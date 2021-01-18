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Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli’de sis ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de sis ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.


Tunceli'de son günlerde kar yağışının yanı sıra tipi de ara ara etkili oluyor. Özellikle sis ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunda ise zaman zaman ulaşım aksarken, her hangi bir olumsuz yaşanmaması için başta kamyon ve tır gibi araçlara ara ara kısıtlama getiriliyor. Son olarak tüm araçların geçişine kapatılan yol sis ve tipinin geçmesiyle yeniden açıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Sis ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi neticesinde trafiğe açılmıştır” denildi.

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