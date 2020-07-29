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Tunceli genelinde maske takma zorunluluğu uzatıldı

TUNCELİ (İHA) – Tunceli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda maske takma zorunluluğunun il ve ilçelerde 30 Ağustos tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanarak Korana Virüs kapsamında bazı kararlar aldı. Tedbirlere ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Tunceli merkez ve 7 İlçemizde (Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür) zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşlarımızın, kendilerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu olmasına, maske takma kurallarına uymayan vatandaşlara her seferinde olmak üzere, 900 TL idari para cezası uygulanmasına 30 Ağustos 2020 tarihine kadar karar verilmiştir” denildi.

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