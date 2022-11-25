Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de beklenen kuvvetli yağış öncesi vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölge Müdürlüğü, Tunceli merkezde kuvvetli, kuzey ilçelerde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Ovacık, Pülümür ve Nazimiye'de yer yer çok kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.