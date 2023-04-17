İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli İl Özel İdaresi, sağanak yağışın tahribatını gidermek için çalışma başlattı

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kent genelinde geçen hafta etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahribat meydana gelen köprü, menfez ve yollarda bakım onarım çalışmalarına başladı.


Tunceli'de geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun sağanak yağış, çok sayıda menfez, köy yolu ile bazı köprülerde hasara neden oldu. Kent genelinde meydana gelen hasar konusunda tespit çalışması yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin tespitlerinin ardından bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.