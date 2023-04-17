Tunceli İl Özel İdaresi, sağanak yağışın tahribatını gidermek için çalışma başlattı

Tunceli'de geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun sağanak yağış, çok sayıda menfez, köy yolu ile bazı köprülerde hasara neden oldu. Kent genelinde meydana gelen hasar konusunda tespit çalışması yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin tespitlerinin ardından bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.