Tunceli kasım ayında trafik kazalarının en az yaşandığı 2'nci il oldu

Tunceli kasım ayında meydana gelen 32 kazayla Türkiye'de kazaların en az yaşandığı 2'nci il olurken, meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Tunceli'de meydana gelen kaza sonuçları açıklandı. Kent genelinde meydana gelen 32 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi ise yaralandı. Kazaların 18'i ölümlü ve yaralanmalı olurken, 14'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Tunceli; Türkiye geneli trafik kazalarının en az yaşandığı 2'nci il oldu.

Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek” olarak açıklandı.