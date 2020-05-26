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Tunceli kısıtlamaya yüzde 100 uydu

Ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması devam eden Tunceli’de vatandaşlar alınan karara yüzde yüz uydu, hiçbir vatandaşa ceza yazılmadı.

Ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması devam eden Tunceli'de vatandaşlar alınan karara yüzde yüz uydu, hiçbir vatandaşa ceza yazılmadı.


Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına Tunceli yüzde yüz uyarken, hiçbir vatandaşa para cezası yazılmadı. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin tedbir amaçlı görev yaptığı kentte, zorunlu görevdekiler dışında herkes tedbirlere uyarak evinde kaldı. Meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı şehir havadan görüntülendi.


Vali Tuncay Sonel, ülke genelinde alınan tedbirlere yüzde yüz uyan vatandaşlara teşekkür etti.

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