İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli Kız Basketbol Takımı finale kaldı

Tunceli Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda finale kaldı.

Tunceli Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı.


Van ve Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Turnuvası'nda grup birincisi olan Tunceli Kız Basketbol Takımı Gümüşhane'de yapılan yarı final maçlarını da kazandı.Takım, 24-29 Mart 2020 tarihinde Sivas'ta 12 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takım ve antrenörlerini makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, sporcularla gurur duyduğunu belirtti.


İl Müdürü Er, “Son üç yıldır Türkiye şampiyonasına kalarak ve son 12 takım arasında mücadele eden basketbol kız takımımıza ve antrenörlerimiz Çetin Pınar ile Havva Bulat'a finallerde başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.