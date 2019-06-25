Tunceli, LGS'de Türkiye ikincisi oldu

Tunceli, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre 43,35 toplam net ortalaması ile Muğla'nın ardından Türkiye ikincisi oldu.

Tunceli, Fen Bilimleri ile İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde birinci, Matematik ve İngilizce derslerinde ikinci, Türkçe dersinde ise dördüncü olarak Türkiye geneli net ortalamasında ilk sıralardaki yerini korudu.

Alınan başarılı sonuçla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "2019 LGS sonuçlarına göre ilimiz, derslerin not ortalamasına göre üst sıralarda yer alarak ulusal sınavlarda gösterdiği başarıyı bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı elbette gurur vericidir. Öğrencilerimle, çocuklarımla gurur duyuyorum. İl Milli Eğitim Müdürü olarak ekip arkadaşlarımla beraber amacımız bu başarıyı her geçen yıl daha da ileriye taşımaktır. Biz eğitimciler bu amaca doğru giderken en büyük desteği hiç kuşkusuz velilerimizden almaktayız. Okur yazar oranının en yüksek olduğu bir ilde eğitim konusunda bilinçli ailelerin olması biz eğitimcilerin işini kolaylaştırmaktadır"dedi.

Çocuklarının eğitim hayatının en iyi şekilde geçmesi için maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamayı kendilerine büyük sorumluluk kabul etmiş tüm velilere teşekkür eden Ekmekci," Yıl boyunca büyük bir fedakarlıkla çalışan öğretmen arkadaşlarım ise bu başarının en önemli mimarlarıdır. Çocuklarımızın başarılı olmaları için öğretmen arkadaşlarımın büyük bir titizlikle çalıştıklarını görmekten son derece memnunum. Her bir öğretmen arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Tüm bunlarla beraber, elbette eğitimdeki başarı ekip başarısıdır. Okul yöneticilerine, memurlara ve yardımcı hizmetlerde çalışan mesai arkadaşlarıma Tunceli eğitimine sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, LGS başarısından dolayı Tunceli eğitim ailemizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.